Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, Hollanda'ya gitmek üzere Marmara Denizi'nden geçti.
Sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti.
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti ViDEO
BOĞAZ'DAN GEÇTİ
Öte yandan, geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi, havadan görüntülendi.
Devasa gemi boğaz manzarasıyla birleşince seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkarken, gemi, vatandaşların meraklı bakışları arasında köprünün altından geçti.