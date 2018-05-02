Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'ndan rehbersiz geçiş yasak.

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Buluntu ağaç parçalarıyla yapan heykeller

Sanatta ve tasarımda çevre duyarlılığı revaçta. Görmek istediğimiz bu güzel hareketlerin görülmesi gereken enfes eserleri var. Ağaç kesmeden bulduğu ağaç parçalarıyla yapılan bu heykeller gibi...