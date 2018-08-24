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Dev gemiler İstanbul Boğazı'nı tehdit ediyor

Ensonhaber Whatsapp hattına gönderilen video İstanbul'un Kanal İstanbul projesine ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 11:12..
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Dev gemiler İstanbul Boğazı'nı tehdit ediyor

İstanbul Boğazı her iki yakasında da tarihi yapıların olduğu dünyanın hem maddi hem de manevi olarak en değerli yerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

GEMİLER BOĞAZ İÇİN TEHDİT

Ancak buradan hem yerli hem de yabancı şirketlere ait dev ticari gemilerin geçişi Boğaz için tehdit unsuruna dönüşüyor.

Dev gemiler İstanbul Boğazı'nı tehdit ediyor

Karadeniz'den Akdeniz'e açılmak için tek güzergah noktası olan Boğaz'da, Ensonhaber Whatsapp hattına okurumuzun gönderdiği video bu tehdidi bir kez daha gözler önüne serdi.

Dev gemiler İstanbul Boğazı'nı tehdit ediyor

BOĞAZDA YOĞUN DENİZ TRAFİĞİ

İzleyeceğiniz videoda dev gemilerin oluşturduğu deniz trafiği görülüyor. Boğaz'dan geçmesi gereken çok sayıda gemi var. Oluşan deniz trafiğinde gemilerin karaya neredeyse sıfır noktadan geçmek zorunda kalması İstanbullular için tehlike yaratıyor.

İstanbul Boğazı'nda tehlikeli trafik VİDEO

80 MİLYON DOLARLIK TARİHİ YALI YOK OLDU

Daha önce Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kazada, tarihi yalıda büyük hasar meydana gelmişti.

Dev gemiler İstanbul Boğazı'nı tehdit ediyor

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