Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev petrol platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçişi havadan görüntülendi. Platform köprüye yakın geçerken çekilen görüntüler, boğaz manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Dev petrol platformu yeniden İstanbul Boğazı’nda- FOTO GALERİ
KÖPRÜNÜN ALTINDAN GEÇTİ
5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki ’GSP Saturn’ isimli Panama bayraklı dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti.
Dev petrol platformu boğazdan geçti ViDEO
Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde boğazdan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden boğaza girdi.
MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
İstanbul Boğazı’na giren petrol platformunun geçişi havadan görüntülendi. Dev platformun köprüye yakın geçmesi ve boğaz manzarası muhteşem görüntülere sahne oldu.