taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.009
USD
3,7635
EURO
4,6916
ALTIN
161,59
PETR
68,1100

Dev petrol platformu boğazdan geçti

"GSP Saturn" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken havadan görüntülendi.

İHA | 05.02.2018 - 13:10..
  1. Haberler
  2. Projeler

Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev petrol platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçişi havadan görüntülendi. Platform köprüye yakın geçerken çekilen görüntüler, boğaz manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Dev petrol platformu yeniden İstanbul Boğazı’nda- FOTO GALERİ

KÖPRÜNÜN ALTINDAN GEÇTİ

5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki ’GSP Saturn’ isimli Panama bayraklı dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti.

Dev petrol platformu boğazdan geçti

Dev petrol platformu boğazdan geçti ViDEO

Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde boğazdan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden boğaza girdi.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İstanbul Boğazı’na giren petrol platformunun geçişi havadan görüntülendi. Dev platformun köprüye yakın geçmesi ve boğaz manzarası muhteşem görüntülere sahne oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmaneli’nde otogar binası Mayıs ayında hizmete girecek
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan otogar binasının inşaatı hızla devam ediyor.
Teröristlerin hedef aldığı camiler ayağa kaldırılıyor
Kilis'te terör ekiplerinin hedefi haline gelen tarihi Çalık ve Canbolat Tekke camileri restore ediliyor.
2018 yılı içerisinde tamamlanacak metro projeleri
Üsküdar'dan Beşiktaş'a, Gayrettepe'den Mahmutbey'e kadar inşa edilecek metrolar, bu sene içerisinde hizmete sunulacak.
Teröristlerin hedef aldığı camiler ayağa kaldırılıyor
Kilis'te terör ekiplerinin hedefi haline gelen tarihi Çalık ve Canbolat Tekke camileri restore ediliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

63
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

393
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

150
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

76
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

88
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

76
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM