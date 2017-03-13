Dev projeler hızlanıyor

Türkiye, enerjide koridor değil merkez olmak için enerji projelerini bir bir hayata geçiriyor. Türkiye ve Rusya'nın yürüttüğü dev enerji projeleri iki liderin görüşmesinin ardından hız kazandı.

PROJEYE BU YILIN İKİNCİ YARISINDA BAŞLANACAK

Bu alanda Putin ve Erdoğan'ın ilk projesi 'Türk Akımı' olarak belirlendi. Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi, her iki ülke tarafından onaylandı. Projeye bu yılın ikinci yarısında başlanacak.

19 MİLYON EVE DOĞALGAZ TAŞINACAK

Toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşacak. Hatlardan biri Türkiye'ye uzanacak, diğeri de Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak. Böylece 19 milyar dolarlık projeyle 19 milyon eve doğalgaz taşınacak.

AKKUYU 2023'TE HİZMETE SUNULACAK

Türkiye- Rusya ortaklığıyla Mersin'de kurulacak Akkuyu Nükleer Santrali'yle de iki ülke arasındaki enerji işbirliği daha ileriye taşınacak.

Akkuyu Nükleer Santrali, 22 milyar dolara inşa edilecek. Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 6'sını karşılayacak. 60 yıl işletme ömrüne sahip olacak tesis 2023'te faaliyete geçecek.