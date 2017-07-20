Dev projede test sürüşleri başladı

Türkiye'nin asırlık projelerinden biri olarak görülen dev proje Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Projenin Türkiye ayağının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Rayların da döşenmesinin ardından demiryolu hattına indirilen lokomotif ve vagonlarla dün ilk test sürüşlerine başlandı. Test sürüşüne Ulaştırma, Denizcilik ve Bakanı Ahmet Arslan ile Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen devlet yetkilileri birlikte katıldı.

"ÇİN'DEN KALKAN YÜK LONDRA'YA KADAR GİDEBİLECEK"

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ilk seferin Eylül ayında yapılacağını belirterek, "Bu yoldan Çin'e kadar gidilebilinecek. Türkiye üzerinden geçen her tren ücret ödeyecek. Yılda 34-35 milyon ton yük taşıyabileceğiz. Bu rakam her yıl artar. Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar gidebilecek" dedi.

"BUGÜN KARS'TA BİR TARİH YAZILIYOR"

Arslan ayrıca, "Bugün Kars'ta bir tarih yazılıyor ve sizler bu tarihe tanıklık ediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz an itibariyle bunu fark edemeyebiliriz ama bu projenin oluşturacağı dostluklar, kültürel birlikteliğe yapacağı katkılar, Avrupa'ya ve Çin'e kadar coğrafya üzerindeki ticaretten kendi üzerine düşen payı almasıyla buraların kaderi gerçekten değişecektir. İşte onların da başlangıcı bu projeydi. Çok şükür bu proje bitme aşamasına geldi ve bu gün de trene bineceğiz. İnşallah çok kısa sürede biz bu projeyi bitirerek, Londra'dan, Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getireceğiz ve bu güzergah üzerindeki dost ülkelerle bu dostluklarımızı arttırmış olacağız" diye konuştu.

"PROJENİN HEDEFİ YILLIK 20 MİLYON TON YÜK TAŞIMAK"

Demiryolu hattının planlanandan 2.5 kat daha fazla yük taşıması için çalışmaları yürüttüklerini belirten Arslan, "Başlangıçta bu projede öngördüğümüz 1 milyon yolcun 6.5 milyon ton yük. Bu yük miktarının yaklaşık 2.5 katına çıkmasını hedefliyoruz. Hedefimiz 20-22 milyon ton yıllık periyotta" dedi.