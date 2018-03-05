taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8141
EURO
4,6901
ALTIN
162,62
PETR
64,5700

Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu

Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor.

AA | 05.03.2018 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Projeler
Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından ilan edilen Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 olması hedefleniyor.

AZAMİ BOYUTLAR BELLİ OLDU

Kanalın tasarımında belirleyici faktörlerden olan ve Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları belirlendi. Buna göre, 275 metre boyunda, 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin 145 bin detveyt tonluk (DWT), 340 metre boyunda, 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise 120 bin DWT'lik yük taşıması öngörülüyor.

Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu

Kanalın boyutlarının belirlenmesi sırasında, buradan geçmesi öngörülen gemilerin maksimum boyutuyla değişik gemi kategorileri için azami boyutlar incelendi. Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT ölü yük taşıması öngörülüyor. 340 metre boyunda ve 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT ölü yük taşıması planlanıyor.

Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek.

KANALA EMNİYET İÇİN DALGAKIRAN YAPILACAK

Kanalın fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, özellikle Karadeniz girişinde gemilerin kanala emniyetli giriş-çıkışı için dalgakıranlar yapılması planlanıyor. Gemi trafiğinin sürekli kontrol edilmesini sağlayacak kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, sağlıklı trafik seyrinin temini için fenerler inşa edilecek.

Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu

LOJİSTİK MERKEZİ YAPILACAK

Kanalda meydana gelebilecek arıza veya kaza durumunda gerekli yardımın sağlanacağı acil müdahale istasyonları, acil durum rıhtımları ile Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yer alacak bekleme alanları planda yer alıyor. Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu
Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor.
Bursa Osmangazi'de 4 metruk bina yıkılıdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güvenlik nedeniyle binaların yıkımı gerçekleşti.
70 milyon yılık jeopark dünya jeoturizmine kazandırılacak
Sivas'taki 70 milyon yıllık jeoparkın turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.
AKM önündeki büyük Türk bayrağı değiştirildi
AKM'nin önünde bulunan Türk bayrağının yırtıldığı tespit edildi. Çevredekiler durumu polise bildirip bayrağın değiştirilmesine katkı sağladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

74
Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

59
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

37
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

70
İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

79
ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

34
Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM