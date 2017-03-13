taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.160
USD
3,7458
EURO
3,9956
ALTIN
145,47
PETR
50,9700

Dev projelere gayrimenkul sertifikası verilebilir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gayrimenkul sertifikası düzenlemesine büyük altyapı projelerinin de eklenebileceğini belirtti.

13.03.2017 - 13:16
  1. Haberler
  2. Emlak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gayrimenkul sertifikası düzenlemesine köprüler gibi büyük altyapı projelerin de eklenebileceğini, düzenlemeye kira getirili projelerin de monte edilebileceğini söyledi.

Dev projelere gayrimenkul sertifikası verilebilir

SİSTEM DÜZENLENİYOR

Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçükyatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikası düzenlemesinde, ilk ihracın TOKİ-Makro İnşaat ortaklığındaki konut projesine yönelik gerçekleştirileceği ve ihraçta toplam hasılatın 143.24 milyon lira olarak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) halka arz yoluyla 239.2 milyon lira tutarında gayrimenkul sertifikası ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Başvuru Cuma akşamı yayımlanan SPK bülteninde yer aldı. Sistem, küçük yatırımcının da gayrimenkul projelerinde metrekare bazlı yatırım yapabilmesini düzenliyor.

Dev projelere gayrimenkul sertifikası verilebilir

"DÜZENLEME DEĞER KAZANACAK BÜTÜN PROJELER İÇİN GEÇERLİ"

Canikli Reuters'a verdiği söyleşide gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin zamanla başka projeler için de genişletilebileceğini belirterek, "Düzenleme değer kazanacak bütün projeler için geçerli. Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilave baz detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor. Mesela mülkiyetin kamuya geçmemesi gerekiyor. Belki kira getirisi üzerine kurulu bir model de (gayrimenkul sertifikası düzenlemesine) ilave edilebilir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

159
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

300
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

239
Hollanda'daki Türkler'in polisleri kovaladığı an

Hollanda'daki Türkler'in polisleri kovaladığı an

146
Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

101
ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

490
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM