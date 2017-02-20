Dev projenin çalışmaları başladı

Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul Halkalı’dan Ankara’ya seyahat etme olanağı sağlayacak proje kapsamında kapatılan Halkalı- Sirkeci arası hizmet veren banliyö tren hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Ankara arasında hizmet veren yüksek hızlı trene entegrasyonu yapılacak olan Halkalı- Sirkeci banliyö tren hattı için çalışmalar devam ediyor.

GÜZERGAH NET BİR ŞEKİLDE BELLİ OLUYOR

Havadan çekilen görüntülerde Marmaray’dan sonra devam edecek olan yolun güzergahı net bir şekilde belli oluyor. Tren yolu üzerinde yapılan çalışmalarda gelinen son nokta havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Kimi vatandaşlar projenin bitmesini dört gözle beklerken kimileri de projenin çok geciktiğini ifade ettiler.

2018 SONUNDA BU İŞ TAMAMLANIYOR

İstanbul Ankara arası yüksek hızlı tren hattının Pendik’e kadar hizmette olduğunu vurgulayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Pendik’ten Ayrılıkçeşme’ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme’den Halkalı’ya olan kısmının her iki tarafında da inşaat çalışmaları hızlandı. 2018 sonunda bu iş tamamlanıyor. Halkalı’dan Kapıkule’ye yani Avrupa’ya giden YHT’yi de bu yıl içinde ihale edeceğiz" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.