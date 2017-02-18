Dev projenin ÇED süreci başlatıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3. Köprü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu'nun nihai proje tanıtım dosyasını yayınladı.

ÇED süreci başlayan 3. Köprü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerini birbirine bağlayacak.

3. KÖPRÜ VE 3. HAVAALANINA BAĞLANACAK

18 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen 3. Köprü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu Hattı'nın 19 adet tünelinin uzunluğu 34 kilometre, 16 adet viyadükün uzunluğu ise 7 kilometre şeklinde belirtilirken, projenin toplam uzunluğu 62,5 kilometre şeklinde belirlendi.

2 HAT OLARAK TASARLANDI

Proje güzergahının tamamı İstanbul İl sınırları içerisinde planlandı, geliş-gidiş olmak üzere 2 hat olarak tasarlandı. Demiryolu hattında, hatlar arası mesafe 4,5 metre platform genişliği ise 14,5 metre olarak planlandı.

3. Boğaz Köprüsü – 3. Havaalanı – Halkalı Demiryolu Projesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda “Orman Alanı, Tarım Alanı, Mera, Kırsal Yerleşim Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” içerisinden geçiyor.