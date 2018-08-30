taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.747
Euro
7.88395
Altın
1203.62
Borsa
93280.71

Dev projenin yapımı kasımda başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Kanal İstanbul projesinin ilk çalışmalarının başlayacağı tarihi açıkladı.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Projeler
Dev projenin yapımı kasımda başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Günlük Eylem Planı' çerçevesinnde Kanal İstanbul'un da yer aldığını belirtti.

Dev projenin yapımı kasımda başlıyor

İHALE İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin dev projesi olarak anılan Kanal İstanbul'un güzergahı 15 Ocak 2018'de açıklanmıştı. Projenin ilk ihalesi için geri sayım sürüyor.

Dev projenin yapımı kasımda başlıyor

İLK KAZMA KASIM AYINDA VURULACAK

Kanal İstanbul'un yapımının 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Bu projeyle sadece yeni bir boğaz hattı oluşumu sağlanmakla kalınmayacak aynı zamanda İstanbul'da dev bir ada inşa edilecek ve şehir üç yakaya ayrılmış olacak. Projeye ilk kazma kasım ayında vurulacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

273
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

205
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

65
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

148
Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

89
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

296
Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM