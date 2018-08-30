Dev projenin yapımı kasımda başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Günlük Eylem Planı' çerçevesinnde Kanal İstanbul'un da yer aldığını belirtti.

İHALE İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin dev projesi olarak anılan Kanal İstanbul'un güzergahı 15 Ocak 2018'de açıklanmıştı. Projenin ilk ihalesi için geri sayım sürüyor.

İLK KAZMA KASIM AYINDA VURULACAK

Kanal İstanbul'un yapımının 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Bu projeyle sadece yeni bir boğaz hattı oluşumu sağlanmakla kalınmayacak aynı zamanda İstanbul'da dev bir ada inşa edilecek ve şehir üç yakaya ayrılmış olacak. Projeye ilk kazma kasım ayında vurulacak.