Dev tanker Marmaraereğlisi limanına yanaştı

LNG yüklü "Lalla Fatma N’Soumer" isimli geminin dün sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin eşlik ettiği geminin Marmara Denizi’ne çıkışının ardından deniz trafiği normale döndü.
BOTAŞ LİMANI'NA YANAŞTI
Marmara Denizi’ndeki yolculuğunu tamamlayan 118 bin 363 groston ağırlığında 290 metre boyundaki "Lalla Fatma N’Soumer", yükünü boşaltmak için Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan BOTAŞ Limanı’na yanaştı.