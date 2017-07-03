Aksu İlçesi'nde Agroland Tarımsal Market sahibi işadamı Mirat Özata, 7 yıldır birlikte olduğu Merve Özata ile evlendi. Düğünde doyasıya eğlenen çift, daha sonra düğün konvoyuna katıldı.

TRAKTÖRÜ GELİN ARABASI YAPTILAR

Çift, 1 milyon 500 bin TL değerinde boyu 4 metreyi geçen traktörü gelin arabası yaptı. Aksu İlçesi'ndeki Expo kavşağında toplanan 45 beygirden 300 beygire kadar değişen 50 traktör, çiftin düğün konvoyunu oluşturdu. Beyaz tüllerle süslenen dev traktörün yanından geçen diğer araçların sürücüleri, konvoy boyunca çifte büyük ilgi gösterdi.

Dev traktör gelin arabası oldu VİDEO

"TARIMCI OLDUĞUMUZ İÇİN"

Mirat Özata, “Tarımcı olduğumuz için tarımla alakalı bir düğün töreni yapalım istedik. Modern tarıma yön veren traktör olan New Holland'la yola çıktık. Böyle bir fikir aklımıza geldi, bunu uyguladık. Uyguladığımız için çok mutluyuz. İşimizin bir parçası. Ve bunu işimizle alakalı yansıttığımız için çok mutluyuz. Çok keyifli bir organizasyon oldu" dedi.

"TRAKTÖR OLMADAN TARIM OLMUYOR"

Tarımın dünyada öneminin her geçen gün arttığını belirten Mirat Özata sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de tarımın önemine dikkat çekmek için, modern tarım teknolojilerini hem göstermek hem de o duyguyu eşimle beraber yaşamak istedik. Büyük çiftlikler artık büyük beygirli modern traktörlerle, insansız sürüşlerle hasadını ve ekimini yapabiliyor. Traktör olmadan olmuyor. Biz tarımı ön plana çıkarmak istedik. Traktörü ön plana çıkarmak istedik."

7 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Yedi yıldır beraber olduğu Mirat Özata ile evlenmenin mutluluğunu yaşayan Merve Özata ise “Sıradışı bir düğün oldu. Ben ilk defa New Holland'a bindim. İnanılmaz heyecanlandım. Düğün heyecanıyla beraber bu heyecan ikiye katlandı. Beyaz ata değil ama mavi traktöre bindim. Konfor açısından da mükemmel bir traktör" dedi.













