Dev yatırımlar 2017'de devam edecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılında da dev projelere devam edeceklerini belirtti.

BAKÜ-TİFLİS- KARS DEMİRYOLU PROJESİ 2017'DE

Arslan, “Kanal İstanbul ve 3 Katlı Tünel projesi gibi dev yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi de 2017 yılı içinde hayata geçecek” diye konuştu.

ÇAMLICA TV- RADYO KULESİ 2017'DE TAMAMLANACAK

Bakan Arslan, Çamlıca TV-Radyo Kulesi hakkında da gerekli bilgileri aktararak, "Bu yıl olduğu gibi 2017 yılı da haberleşme sektörü açısından çok önemli bir yıl olacak. Fiberoptik altyapımızı geliştirmeye ve fiber abone sayımızı arttırmaya devam edeceğiz. 4.5 G çalışmalarını da ara vermeden devam ederek 8 yıl içerisinde nüfusun %95’ini 4.5G kapsamasına alacağız. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesini 21 Haziran 2017 tarihinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

KARASU LİMANI HİZMETE SUNULACAK

Ayrıca Arslan, "2003 yılında dünya filo sıralamasında 19’uncu sıra iken bugün 14’üncü sıraya çıkardığımız denizcilik sektörümüz açısından 2017 yılı çok önemli projelerin devam ettiği bir dönem olacaktır. Altyapısı tamamlanan ve üstyapısı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak olan ve tamamlandığında Avrupa'nın ilk 10 limanından birisi olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı, bu yıl 9 Aralık’ta temelini attığımız Filyos Limanı ve Mersin Konteyner Limanı’na yönelik çalışmalarımız hızla devam edecek. Sakarya Karasu Limanı’mn birinci etabını ise bu yıl hizmete açacağız" dedi.

"DEV YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atılacağını da belirten Arslan "2017 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de temelini atacağız, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Tünel projesi gibi dev yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Arslan, “Yeni Nesil Milli Yük Vagonu”nun da 2017 yılında hizmete sunulacağını belirtti.