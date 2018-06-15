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Devlet Bahçeli'nin 8 köşeli yüzüğü dikkat çekti

Ramazan Bayramı'nın birinci günü partililerle bayramlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük ile rozet dikkat çekti.

İHA | 15.06.2018 - 22:50..
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Devlet Bahçeli'nin 8 köşeli yüzüğü dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde partililer ile bayramlaştı. Bahçeli’nin bayramlaşma programında taktığı 8 köşeli yüzük ile yüzüğü tamamlayan rozet dikkat çekti.

SELÇUKLU YILDIZI, 8 HASLETİ İÇERİYOR

8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına geliyor. Yüzüğün üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor.

Devlet Bahçeli'nin 8 köşeli yüzüğü dikkat çekti

24 TÜRK BOYUNUN İSMİ DE VAR

Yüzüğün çevresinde ise eski Türk alfabesi ile yazılı 24 Türk boyunun isimleri bulunuyor. Bahçeli’nin ceketinde de aynı şekilde üç hilalin olduğu 8 köşeli bir rozet olduğu görüldü.

Bahçeli, daha önce Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti armalı, ay yıldızlı ve kendi fotoğrafının yer aldığı yüzükleriyle dikkat çekmişti.

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