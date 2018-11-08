taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.467
Euro
6.25455
Altın
1223.5175
Borsa
93506.22
Gram Altın
215.113

Devlet Bahçeli: ABD'nin kararı yeni bir cambaz oyunu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin 3 PKK'lı teröristin başına ödül koymasıyla ilgili "yeni bir cambaz oyunu sahnededir" dedi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 19:59..
  1. Haberler
  2. Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Twitter hesabından ABD'nin PKK'lı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına ödül koymasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"YPG VE FETÖ MUVAZZAFLIĞI YAPMASINLAR"

Devlet Bahçeli şunları yazdı: "PKK’lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD’dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar. ABD’nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir. Hatta PKK=FETÖ=YPG’dir. PKK’lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ’cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin. Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

125
Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

138
Mahsun Kırmızıgül'ün annesini soydular

Mahsun Kırmızıgül'ün annesini soydular

158
CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

62
Çin dünyanın ilk yapay zekalı sunucu robotunu üretti

Çin dünyanın ilk yapay zekalı sunucu robotunu üretti

109
Bedelli askerlerin koğuş halleri

Bedelli askerlerin koğuş halleri

184
Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM