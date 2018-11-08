Devlet Bahçeli: ABD'nin kararı yeni bir cambaz oyunu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Twitter hesabından ABD'nin PKK'lı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına ödül koymasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"YPG VE FETÖ MUVAZZAFLIĞI YAPMASINLAR"

Devlet Bahçeli şunları yazdı: "PKK’lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD’dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar. ABD’nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir. Hatta PKK=FETÖ=YPG’dir. PKK’lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ’cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin. Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir."