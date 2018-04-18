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Devlet Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçim kararının ardından Twitter'dan "Tekrar söylüyorum Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 20:27..
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Devlet Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Bahçeli, dün MHP grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışının ardından bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının karşısına çıkarak erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak belirlediklerini ifade etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli akşam saatlerinde ise Twitter hesabından gündemle ilgili tweetler attı ve şunları yazdı: "Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır."

Devlet Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

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