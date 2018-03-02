Devlet Bahçeli: Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin savunulduğunu belirten Bahçeli, Afrin'in hilal kuşatmasına alındığını, Türkiye'nin hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğini sözlerine ekledi.

"BEKA İÇİN, BAYRAK İÇİN..."

Bahçeli, "Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız.





AFRİN SOKAK SOKAK, EV EV TEMİZLENECEK

İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır.

"ATEŞKESİN AFRİN'İ KAPSADIĞINI İDDİA ETMEK..."

Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. " dedi.