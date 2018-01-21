Devlet Bahçeli Afrin operasyonunu değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Afrin'de gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Operasyonu"na değindi.

MHP lideri, "Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabut, Menbiç'in mezar olması sonuna kadar deteklediğimiz milli hedeftir." diyerek operasyona destek verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"SURİYE'DEKİ AĞIR SORUNLARIN MÜSEBBİBİ ABD'DİR"

"2 gün evvel ABD'nin 1000'e yakın PKK'lı haini Tel Abyad'a naklettiği haberi düşmüştür. Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir. Kanlı müttefikler ise ABD, PYD, PKK'dan müteşekkildir.

Afrin tasallutla abulak altına alınmıştır. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir. Gelişmeler karşısında ne kadar isabetli tespitler yaptığımız kabul edilecektir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasındadır.

"AFRİN'DE ANKARA'NIN KUYUSU KAZILMIŞTIR"

Arrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir. Hain ve kanlı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmıştır. Halep'in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılırsa Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma ihtimali kalmayacaktır.

"YILDIRIM GİBİ HAİNLERİN TEPESİNE İNDİ"

Cumhurbaşkanı Kütahya'da Afrin operasyonunun başladığını ilan etmiştir. Zeytin Dalı isimli askeri harekat yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde 7 ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiştir.

"PKK'YA ARTIK AFRİN TABUT, MENBİÇ MEZAR OLACAK"

Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Artık söz bitmiş hareket aşamasına geçilmiştir. 108 hedef başarı ile imha edilmiştir. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş gösterilmeye de devam etmiştir. Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabut, Menbiç'in mezar olması sonuna kadar deteklediğimiz milli hedeftir.

"ÜLKÜCÜ HAREKET İHTİYAÇ OLURSA AFRİN'İN BOĞAZINA ÇÖKECEKTİR"

Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın. Bilinsin ki Kerkük'e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa binlerce gönüllüsü ile Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi Menbiç'e gök gürlemesini andıran imanla sel gibi akacaktır. Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır. Enerji kaynaklarının denetim ve kontrolü de suyun altında bekletilen gündem başlıkları arasındadır.

