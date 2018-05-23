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Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

MHP lideri Bahçeli, cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 14:40..
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Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hapiste bulunan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesinin" doğru olmadığını savunarak af çağrısında bulunmuştu.

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bahçeli, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti.

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Alaattin Çakıcı geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

AÇIKLAMA YAPILDI

MHP'nin resmi Twitter hesabından, görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor" denildi.

Ayrıca MHP lideri, Çakıcı'ya görüşme sırasında bir de kalem hediye etti.

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

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