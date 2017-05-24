Devlet Bahçeli Alanya'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

"MİLLET MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ"

Konuşmasına programa ve bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlara emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Devlet Bahçeli kürsüye Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile el ele geldi.

Bahçeli, "Millete hizmet için çalışmak bizim temelimizde var. Millet mutluysa biz de mutluyuz." dedi.

216 ESER

Bahçeli'nin temel atmasını ya da açılışını yaptığı 216 eserin 304 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.