Devlet Bahçeli Antalya'da

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Tam kırk sekiz yıldır milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Olduğuyla yetinen bir toplum bir adım ileri gidemez. Tarihimize inanıyor ve güveniyoruz. Milliyetçi Harekat Partisi'ne bağlı belediyeler azim ve inançla çalışıyor.

İnsanımıza mazeretsiz hizmet boynumuzun borcudur. Belediyeler hayatın içindedir öyle de olmak zorundadır.

Belediyeler hayatın bizatihi içindedir. Bu itibarla toplumun en ücra hüclerine sirayet etmesi gereken belediyelerdir. İnsanların sorunlarına çözüm arayan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Bununla birlikte sorunlara sırtını dönmüş belediyelerde hayır yoktur. MHP üretken belediyecilik anlayışıyla Türk siyasetinde müstesna bir yeri vardır.

HEDEF MART 2019 YEREL SEÇİMLERİDİR

MHP'li belediyeler yurdun her yerinde hakkını vermiştir. Ancak bununla kalmamalı öne çıkmalıyız. Eğer yerelde aşı tutmuşsa, partimize geçer not verilmişse emin olun iktidarımızı kimse tutamaz. İlk siyaset sahası yerel yönetimlerdir. Önümüzde ilk hedef Mart 2019 yerel seçimleridir.

Bu seçimler aynı zamanda Kasım 2019 genel seçimleri için de istikamet hakkında bir fikir verecektir. Şimdiden çalışmaları derinleştirmek, milletimizin kapısını çalmak gereklidir. Sanki yarın seçim varmış gibi hazır ve dakik olmak ertelenemez bir ihtiyaçtır.

1 Kasım milletvekili seçiminden sonra partimiz boyunduruk altına alınmak istendi. Kendisini davadan büyük görenlere üstte gösterenlere elbette tahammülümüz hiç olmadı, olmayacak. Sebep ne olursa olsun, kalanlar davamızın onurunu, gidenler ise ömür boyu yaşanacak pişmanlığın yarasını hissedecek. Biz ünvana şöhrete değil, adam mı, değil mi ona bakarız.

Davamız asla karanlıkta kalmayacak, aldatanları, satanları, korkakları da ezip geçecektir.

MHP DALGA DALGA GELİYOR

2019'da partimizin kuruluşunun 50. yılında 3 hilal, hak ettiği zirveye çıkacaktır. CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak. MHP azar azar değil, dalga dalga geliyor. Anketler şunu söylemiş, medya bunu yazmış, bunların alayını boşverin. Terör örgütleri kimi zaman birlikte, kimi zaman nöbetle saldırıya geçmektedir. İstiklalimize gölge düşürenlere karşı safımız bellidir.

HANGİ TAŞI KALDIRSAK ALTINDAN ABD ÇIKMIŞTIR

İran'a koyulan ambargonun delinip delinmeyeceğini, hiçbir ülkeye sormaya icazet almaya gerek yoktur. Kiminle ticaret yapacağımızı kendimiz belirleriz. İranlı bir şarlatan üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye çalışan, ABD utanmazlığını esefle takip ediyoruz. Ortada bir rüşvet çarkı varsa, ortada bir suç varsa yargılanmasının yapılacağı yer ABD değil, Türkiye'dir. ABD hainlere kollarını açarken Türkiye'ye mi danıştı?

Rüşvet trafiği Türkiye'de gerçekleşmiştir, o halde ABD'de kurulan mahkeme neyin nesidir? ABD terör örgütlerinin kışkırtmış kanımızın dökülmesini seyretmiştir. Hangi taşı kaldırsak altından ABD çıkmıştır. Önceden planlı itirafların bizim nazarımızda hükmü, bağlayıcılığı yoktur.

KUDÜS DÜŞTÜ DEMEKLE DÜŞMEZ

Kudüs tam 100 yıl önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. O gün bugündür Kudüs ağlıyor. Kubbet-üs-Sahra bu nedenle mahsundur. Kudüs Türkler'in derin izlerini taşımaktadır. Kudüs düştü demekle düşmez. ABD'nin maceracı yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktadır.

Bölge barut fıçısı. ABD Başkanı barış diyor. Yalan, dolan, riya ABD yönetimine egemen olmuştur. Siyonistlerin çalışması meyvesini vermiştir. Evenjelist ve Kabalı tezgahı Trump'ın iradesine zincir vurmuştur.Trump sorumsuz ve skandal bir karar imza atmıştır, bu hakkı nereden almaktadır? Orta Doğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. İstikrarsızlık kapıdadır, İslam alemi infial halindedir.

Tehlike anormal boyuttadır. ABD 1947 ve 1980 yıllarındaki kararları hiçe saymıştır. Sürekli engeller çıkarmaktadır. Elbette Kudüs'ün başkent olarak tanınması manen imkansızdır. Türkiye'nin öncülüğünde Erdoğan başkanlığında 13 Aralık'ta yapılacak İİT toplantısı tarihi önemdedir.