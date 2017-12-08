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Devlet Bahçeli, Antalya'da

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarıyla toplantı yapmak için Antalya'da.

DHA | 08.12.2017 - 20:41..
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Devlet Bahçeli, Antalya'da

MHP’li belediye başkanlarının yarın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere karayoluyla Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için karşılama töreni düzenlendi.

EL ÖPMEK İÇİN SIRA OLDULAR

Bahçeli’nin konvoyu, Döşemealtı ilçesi girişinde partilileri tarafından durduruldu. MHP milletvekilleri, belediye başkanları il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili, Bahçeli’nin elini öpmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Devlet Bahçeli, Antalya'da VİDEO

Devlet Bahçeli, Antalya'da


Devlet Bahçeli, Antalya'da

KADINLAR ÇİÇEKLE KARŞILADI

Tek sıra olan partililerin en önünde, ellerinde çiçekler bulunan kadınların olması dikkati çekti. Partililerle tek tek görüşen Bahçeli, kuyruğun sona ermesinin ardından makam otomobiline binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Devlet Bahçeli, Antalya'da

Devlet Bahçeli, Antalya'da

Devlet Bahçeli, Antalya'da

Devlet Bahçeli, Antalya'da

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