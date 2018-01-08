MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya gelerek, merak edilen soruları yanıtladı.

Gündemi değerlendiren Bahçeli, bu sırada bozkurt işaretinin gerçek tanımını da yaptı. Heavy metalciyle bozkurt işaretinin karıştırılmamasına dikkat çeken MHP Lideri şunları söyledi:

"Ülkücülerin kesinlikle sokakta olmamaları gerekir. Bu kesin bir talimattır. Sokakta herkesin yapabileceği şöyle hareketler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Ama heavy metalci mi el sallıyor başkası mı bilemiyoruz. Fakat ülkücü kadro bu işin içinde olmayacaktır."

Devlet Bahçeli bozkurt işaretini tanımladı VİDEO

BOZKURT İŞARETİ

HEAVY METALCİ İŞARETİ