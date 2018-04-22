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Devlet Bahçeli CHP-İYİ Parti ittifakını değerlendirdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili "İlkeli ittifak diyenlerin siyasi çürüme hali, bunun karşılığını sandıkta alacaklar" dedi.

AA | 22.04.2018 - 16:43..
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Devlet Bahçeli CHP-İYİ Parti ittifakını değerlendirdi

Ankara gündemi 15 CHP'li vekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini konuşurken konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir değelendirmede bulundu.

"SİYASİ ÇÜRÜME HALİ"

MHP Lideri Bahçeli şunları söyledi: "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir."

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