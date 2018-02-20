MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Adana'da 3 yaşındaki küçük çocuğa cinsel saldırı üzerinden başlayan tartışmalara katılan MHP Lideri, çocuk istismarcılarına karşı idam önersini gündeme getirdi.

SÜBYANCI ŞEREFSİZLER...

"Sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır" diyen Devlet Bahçeli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süretle tedavi edilmelidir. Bunlara hayat haram edilmeli, günyüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. Şiddet devam etmektedir. Bu selin önüne geçmezsek, meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır. BM tarafından 20 Kasım 1989'da onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi bir insan hakları belgesidir. Türkiye 1990'da imzalamıştır.

Devlet Bahçeli çocuk istismarına karşı idam istedi







BOĞAZINA YAĞLI URGAN GEÇİRİLMELİ

Zararlı etkilerden istismar ve sömürüden korunma hakkı insanlık vicdanının teminatı altındadır. Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli, ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir."