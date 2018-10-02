Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Döviz fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade eden MHP Lideri, yapılan zamların geri alınıp alınmayacağını sordu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLIYIZ"

Yerel seçimlere de değinen Devlet Bahçeli, "Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız" diye konuştu.

Bahçeli: İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız ViDEO



MHP Lideri, "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir.

Devlet Bahçeli fahiş zamları sorguladı ViDEO



"STOKÇULUK YAPANLAR..."

Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir.

"MUTLAKA BAŞARACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız."