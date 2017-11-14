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Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

14.11.2017 - 11:06
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Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, katıldığı bir etkinlikte dış politika üzerine açıklamalarda bulunmuştu.

Gül, "Dış politikanın güçlü olması için insanın önce evinin düzenli olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bu sözler üzerinden Abdullah Gül'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"AKSİNİ İNKAR EDEN VARSA..."

"Evimiz hamd olsun düzenlidir" diyen MHP Lideri, "Aksini inkar eden varsa geçmişteki günahlarını affettirmek için özeleştiri yapacak cesareti göstermelidir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

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