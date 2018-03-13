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Devlet Bahçeli HDP sıralarına acıyarak baktı

Meclis'te devam eden görüşmelere katılan MHP Lideri, az sayıdaki HDP'lilerin bulunduğu sıralara bakarken objektiflere yansıdı.

AA | 13.03.2018 - 07:23..
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Devlet Bahçeli HDP sıralarına acıyarak baktı

AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına olanak sağlayan düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifi için TBMM'de yoğun bir mesai var.

Genel Kurul'da 17 saati aşan görüşmeler sırasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanıyor.

O AN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

Hemen yanında oturan HDP'lilere bakan MHP Lideri, objektiflere böyle yansıdı.

O anlarda; HDP'li Filiz Kerestecioğlu da Bahçeli'ye bakıyordu..

Devlet Bahçeli HDP sıralarına acıyarak baktı

HDP'LİLERİN TERÖR BAĞLANTISI

Terörle bağlantısı olan HDP'li bazı isimlerin vekilliğin düşürülmesinden sonra HDP'nin vekil sayısı 50'ye inmişti.

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