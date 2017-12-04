Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde il başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

KONGRE TALİMATI

18 Mart 2018'de yapılacak kongre için teşkilata talimatlar veren MHP Lideri, tabanın beklentileri konusunda nabız yoklanmasını istedi.

BARAJ AŞILIR

Bahçeli, seçim barajının MHP'ye karşı getirildiğini, buna rağmen siyasette barajları yıkarak var olmaya sürdüklerini belirtirken, barajın hem daha önce yaptıkları gibi ittifakla, hem de HDP'nin yaptığı gibi bağımsız adaylarla aşıldığını anımsattı.

Yeni hükümet sisteminde, seçim sisteminin de buna uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade eden MHP Lideri, "Cumhur modeli" dediği ittifak formülünü açıkladı.

"BİR SIRRI VAR, SABREDİN"

Bu modelde seçmenin hem ittifak hem de altındaki partiye oy verebileceğini dile getiren Bahçeli, bunun da bir sırrı olduğunu sözlerine ekledi.

MHP Lideri, "Bir sırrı var. Sabredin. Her şeyin zamanı var. Zamanı gelince açıklarız. MHP'nin söyledikleri hep doğru çıktı. Söylediklerimizin de doğruluğu ortaya çıkacak." diye konuştu.

Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı- VİDEO