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Devlet Bahçeli'den Hürriyet'in manşetine tepki

Hürriyet'in 'Karargah rahatsız' manşetini fitnecilik olarak nitelendiren MHP Lideri, birlik beraberlik mesajları verdi.

28.02.2017 - 11:02
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Devlet Bahçeli'den Hürriyet'in manşetine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında, Hürriyet gazetesinin "Karargah rahatsız" manşetine de değinen MHP Lideri, terör örgütlerinin infaz mangalarını Türkiye'ye yönlendirdiği dönemlerde fitneye çanak tutulduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli'den Hürriyet'in manşetine tepki

"MEDYA ÜZERİNDEN BAŞLATILAN.."

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları söyledi; "Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur? Başörtüsü yasağı kaldırılacaksa niye Genelkurmay'ın görüşü alınmaz? Bizim de sorularımız vardır ama bunun ne yeri ne zamanıdır. Huzur kaçarsa tutamayız, istikrar giderse geri getiremeyiz. Ne yapalım çatışıp, çürüyelim mi, kucaklaşıp kardeşçe mi yürüyelim.

"ASKER BİZİMDİR, DEVLET BİZİMDİR, HÜKÜMET BİZİMDİR"

FETÖ, PKK, IŞİD, PYD/YPG hazır kıta infaz mangalarını Türkiye'ye yöneltmişken iç sorunlar gaflettir. Asker bizimdir, devlet bizimdir, hükümet bizimdir.

Devlet Bahçeli'den Hürriyet'in manşetine tepki

"FİTNEYE ÇANAK TUTAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Fitneye çanak tutan asla bizden değildir. Zarar ziyan büyüktür, Türkiye henüz yoğun bakımdan çıkamamıştır. Bunca patırtı gürültüye ne gerek vardır? Paylaşılmayan nedir? Geçmişten ders alınmadı mı? Milli uzlaşma, anlaşma her seviyede olması gerekirken, bu güvensizliğin gerçek manasını nasıl yorumlayalım? Devletteki çatlak sesler düşmanları sevindirecektir. Türkiye, ecdadımızın aziz şehitlerimizin mirası değil midir?"

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