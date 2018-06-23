taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Devlet Bahçeli: İnce, inceldiği yerden kopacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara Mitingi'nde Muharrem İnce için "İnce, inceldiği yerden kopacak." diye seslendi.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Gündem

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Anadolu Meydanı'ndaki Büyük Türkiye mitinginde konuştu.

"İP, KOPTU DAĞILDI"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan kısımlar şunlar: "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur.

Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarındaki bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz'un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

206
Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

407
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

67
Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

520
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

111
IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

68
Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM