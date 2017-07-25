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Devlet Bahçeli: İsrail insanlık suçu işliyor

İsrail'in şiddetine sert sözlerle tepki gösteren MHP Lideri, Katar'a karşı birleşen Körfez ülkelerinin sessiz kaldığına dikkat çekti.

25.07.2017 - 11:07
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Devlet Bahçeli: İsrail insanlık suçu işliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı yerine MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ, ARAP BİRLİĞİ NE YAPIYOR

Katar'a karşı birleşen Körfez ülkelerinin İsrail'e karşı ürkek kaldığını ifade eden Bahçeli, Arap Birliği'nin neden İsrail'i kınamadığını sorguladı.

Devlet Bahçeli: İsrail insanlık suçu işliyor

Devlet Bahçeli: İsrail insanlık suçu işliyor VİDEO

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE CANİCE ATEŞ AÇTILAR

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"İsrail'in Filistin'li Müslümanlara yönelik tahammülsüz ve tahakkümcü yaklaşımı son günlerin en sıcak en can yakan konusudur. İsrail, büyük bir vicdan suçuna imza atmıştır. Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda, Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinli kardeşlerimize canice ateş açılmıştır.

KUDÜS'TEKİ VAHŞİ KOMPLO

Siyonizm bir kez daha Kudüs'te vahşi bir komplonun hazırlayıcısı olmuştur. Bunu yaparken de yüce dinimizin kutsallarına zarar vermekten geri durmamıştır. Mescid-i Aksa'nın kısıtlamalara maruz kalması İsrail'in karanlık niyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Düşmanca muamele sadece Müslümanların değil, aslında tüm insanlığın nezdinde nefretle yankı bulmalıdır.

İSRAİL İNSAN HAKLARINI ÇİĞNEDİ

İsrail, insan haklarını çiğnemiştir, bu konuda sicili oldukça kabarıktır. İsrail'in yöntemi terörden farksızdır.

KÖRFEZ ÜLKELERİ NİYE ÜRKEKTİR

Katar krizini tırmandıran Körfez ülkerleri niye ürkektir. Arap Birliği neden İsrail'i kınamamaktadır. İslam aleminin dayanışması hasarlıdır.

AYRINTILAR GELİYOR..

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