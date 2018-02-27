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Devlet Bahçeli ittifak eleştirilerine yanıt verdi

Cumhur ittifakını eleştirenlere seslenen MHP lideri, 'siz de ittifak yapın' deyip ismi önerisinde bulundu: 'Cümbüş' deyin, 'curcuna'da karar kılın.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 12:15..
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Devlet Bahçeli ittifak eleştirilerine yanıt verdi

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ittifak eleştirilerinde bulunanlara cevap verdi.

"SİZ DE CÜMBÜŞ DEYİN"

"İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin" diyen Bahçeli, bu sözlerinden sonra alkış aldı ve şöyle devam etti: "Curcuna ittifakında karar kılın."

MHP lideri şöyle konuştu:

"CHP'LİLER TİTRİYOR, HDP'LİLER TELAŞLANIYOR"

"Söz konusu milli beka oldu mu, hiç kimseyi tanımayız, hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıksa yaparız, fenalıkları engellemekse, beklenen hedef ok gibi saplanırız. CHP'liler titriyor, ipsizler terliyor, HDP'liler telaşlanıyor. Ancak, korkunun ecele faydası yoktur.

Devlet Bahçeli ittifak eleştirilerine yanıt verdi ViDEO

"İTTİFAK DİYORUZ, CHP VE YEDEKLERİ KOALİSYON UYDURMASI İLE ÖNÜMÜZE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Cumhur ittifakı 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurması ile önümüze geçmeye çalışıyorlar.

İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne anlatsan boştur.

"SİZ DE CÜMBÜŞ DEYİN, CURCUNA İTTİFAKINDA KARAR KILIN"

İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin. Curcuna ittifakında karar kılın.

İttifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış, bu adaletsizlikmiş. Size ittifak yapmayın diyen var mı?

Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler şimdi ne diyeceklerdir? CHP bu teklifi ile acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir?"

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