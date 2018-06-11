Devlet Bahçeli İzmir'de konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarını İzmir'de sürdürdü.

Gündemi değerlendiren MHP Lideri, FETÖ'nün yeni bir darbe planı yaptığı iddialarına atıfta bulunarak "Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün yeni bir darbe planı yaptığını ancak buna gücünün yetmeyeceğini söylemişti.

Bahçeli: Bu defa hiçbir hain sağ kalmayacaktır VİDEO

24 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu açıklamaları yaptı:

"Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalıdır. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir.





ALAYINI CEHENNEMİN DİBİNE KADAR KOVALARIZ

Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız.

Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalarız.

SÖZDE KÜRT SORUNU

Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. Ne dedikleri belli değildir. Hepsi birden Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır. Hepsi birden ağızbirliği etmişçesine terörist Demirtaş’ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır.

KANDİL OPERASYONU

Kandil’e doğru sefere çıkan Mehmetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bir gece ansızın Kandil’de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir. Ne Kandil tanırız. Ne Sincar’a göz yumarız. Vatanımıza göz diken kim varsa hesap ve planlarında boğarız."