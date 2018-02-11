Devlet Bahçeli Kadın Kolları'nın fotoğrafını çekti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı sırasında verilen aralarda çeşitli illerden gelen parti yöneticileriyle sohbet etti.
FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Bahçeli burada, Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay'ın cep telefonunu alarak, kadın kolları üyelerinin fotoğrafını çekti.
Genel Başkan Devlet Bahçeli fotoğraf çekerken, genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman ve Mehmet Günal da cep telefonu kamerasıyla kendisinin fotoğrafını çekti.