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Devlet Bahçeli Kadın Kolları'nın fotoğrafını çekti

MHP Liderinin Kadın Kolları üyelerinin fotoğrafını çekerken genel başkan yardımcılarının da Bahçeli'yi fotoğraflaması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

DHA | 11.02.2018 - 10:27..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı sırasında verilen aralarda çeşitli illerden gelen parti yöneticileriyle sohbet etti.

Devlet Bahçeli Kadın Kolları'nın fotoğrafını çekti

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Bahçeli burada, Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay'ın cep telefonunu alarak, kadın kolları üyelerinin fotoğrafını çekti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli fotoğraf çekerken, genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman ve Mehmet Günal da cep telefonu kamerasıyla kendisinin fotoğrafını çekti.

Devlet Bahçeli Kadın Kolları'nın fotoğrafını çekti

Devlet Bahçeli Kadın Kolları'nın fotoğrafını çekti

Devlet Bahçeli Kadın Kolları'nın fotoğrafını çekti

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