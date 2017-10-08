MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Kerkük Sevdalıları ile buluşma programında kameralar karşısına geçti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan MHP Lideri, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde bağımsızlık referandumu üzerinden Barzani yönetimine yüklendi.

"BOŞ KONUŞMUYORUZ, KURUSIKI ATMIYORUZ"

"Barzani'ye haddini bildirmeliyiz" diyen Devlet Bahçeli, "Barzani'nin ajanlarına karşı beş bin Ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da düşmana da delilleriyle gösteririz. Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti deliğe süpürürüz. Boş konuşmuyoruz, kurusıkı atmıyoruz." şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli: Söz ağızdan bir defa çıkmıştır VİDEO

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Biz Kerkük sevdalısıyız. Biz Türklüğün onurlu mensuplarıyız. Selam olsun Kerkük sevdalılarına. Selam olsun Türkmen kardeşlerimize. Selam olsun aziz Türk milletine.

Hayat damarlarımızı işgal etmek istiyorlar. Zor günlerden geçiyoruz. Şer bir kampanya var.

IRAK'TA ARTAN OLAYALAR..

Irak'ta sistematik olarak artan olaylar, Suriye'deki iç sarsıntılar.. Bitmeyen bir paylaşım kavgası var. Zalimler dur durak bilmiyor.

BARZANİ PKK'YI YILLARCA DESTEKLEDİ

Barzani, milli güvenliğimizi tehdit etmek için harekete geçti. Barzani PKK'yı yıllarca desteklemiştir. Akan her şehit kanında bu peşmergenin izi vardır.

Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık Irak'ın dağılması ve siyasi birliğini kaybetmesi demektir.

Türkmenler tasfiye edilecek, esaret altına girecektir. Buna izin veremeyiz. Bu alçaklığa buyur diyemeyiz.

KÜRDİSTAN PROVASI

Etnik ve mezhep kıvılcımı her tarafı saracaktır. Kürdistan provası Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir bekaa sorunudur. Sosyolojik parçalanma sorunudur.

Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Türkmeneli ateşe verilirse, Türkiye de kurtulmaz.

5 BİN ÜLKÜCÜ HAZIR

En az 5 bin Ülkücü hazır bekliyoruz. Milliyetçi Ülkücü hareket ölüm karşısında sınırsız imtihandan geçmiştir

KURUSIKI ATMIYORUZ

Beş bin ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da düşmana da delilleriyle gösteririz. Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti deliğe süpürürüz. Boş konuşmuyoruz, kurusıkı atmıyoruz."