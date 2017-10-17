Devlet Bahçeli Kerkük operasyonunda kararlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

PKK'lı teröristlerin Kerkük'teki varlığına dikkat çeken MHP Lideri, Kerkük'ün Türk olduğunu, Türkiye'nin bu konuda kararlı bir şekilde operasyonlar düzenlemesi gerektiğini söyledi.

"BARZANİ YAKALANIP GETİRİLMELİ"

Kerkük'ten kaçan peşmergelerin ve PKK'lı teröristlerin peşinden gidilerek imha edilmesi gerektiğini ifade eden Devlet Bahçeli, "Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli. Askeri girişim, havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır." dedi.

Bahçeli: Gerekirse Barzani yakalanıp Türkiye'ye getirilmeli VİDEO

83 MUSUL DERİZ, ŞİZOFRENİ HASTASINA DÖNERLER

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"83 Musul deriz, şizofreni hastasına dönerler. Dış politikada denge imiş, neyin dengesi? Ortada denge mi kaldı? Türk milletini önüne gelen rahatsız ederse bunu da aldırmamak gerekiyormuş.

TÜRK MİLLETİ MUTLAKA HESAP SORACAKTIR

Beyzadelerin rahatı kimsede yoktur. Bu iki ayaklı kırım kongo kenelerine Türk milleti mutlaka hesap soracaktır.

Meğer Ali Kemal ölmemiş, ruhu siyasette, sanatta, sivil toplum kuruluşlarına vızır vızır dolaşıyor.

HAVADAN VE KARADAN OPERASYON

Kerkük'te PKK'nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Keskin bir şekilde müdahale edilmesi hususunda her ihtimal planlanmalıdır. MGK ile Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamaları bizim nezdimizde olumludur. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli. Gerekirse askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır."