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Devlet Bahçeli kirve oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam şoförü Sedat Karabıyık'ın oğlu Emir Kağan Karabıyık'ın sünnet düğününde kirvesi oldu.

İHA | 29.09.2018 - 08:43..
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Ankara Gölbaşı'ndaki bir düğün salonunda düzenlenen sünnette, salona tahtın üzerinde bozkurt işareti yaparak giren Emir Kağan, Bahçeli'ye Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ankara Seymenlerinin gösterisinden sonra Emir Kağan'a şal kuşatılarak ve kına yakılan düğünde, daha sonra dua edildi.

Devlet Bahçeli kirve oldu

Devlet Bahçeli kirve oldu

Düğünde, Devlet Bahçeli de elindeki Türk bayrağını öptükten sonra Emir Kağan'a verdi.

Sünnet düğününe MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Feti Yıldız ve Deniz Depboylu ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partililer ve Karabıyık ailesinin yakınları katıldı.

Devlet Bahçeli kirve oldu VİDEO

Devlet Bahçeli kirve oldu

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