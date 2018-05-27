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Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü nedeniyle gittiği Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nın önüne karanfil bıraktı, dua etti.

İHA | 27.05.2018 - 15:28..
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Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bugün Kızılcahamam'a geldi. Burada bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, beraberindeki heyetle anıta karanfil bıraktı.

"ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİMİZ CESARETLERİYLE FEDAKARLIKLARIYLA YAŞADIKLARI ÇAĞA ANLAM KATMIŞLARDIR"

Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Hürmetle andığımız ülkücü şehitlerimiz yaşadıkları çağa fedakarlıklarıyla nüfuz etmiş, cesaretleriyle yön vermiş, ülküleriyle anlam katmışlardır. Her biri gönül, erdem, ahlak ve fikir zirvesidir. Onlar ki zalimlere ve zehirli emellere meydan okumuş, milli ve manevi haklarımızın öğütülmesine karşı çıkmışlardır." dedi.

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

"ALLAHIN VERDİĞİNDEN PARA ALINMAZ"

Bahçeli, Kızılcahamam'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sultan Sencer Gençlik Köyü'nü de ziyaret etti. Görevlendirdiği bir komisyon tarafından kiralanan alan hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bahçeli, "Köy gençlerinin tatil yapabilecekleri bir alan olacak. Üzerinde çalışmalar, planlar yapılıyor. Burada üç büyük gölet bulunuyor. Hafta sonlarında Ankara'dan gelip vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Bahçeli, girişin ücretli olup olmayacağına ilişkin soruya, "Burası Allah'ın bir nimeti, Allah'ın verdiğinden para alınmaz." karşılığını verdi.

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

"ADINI ISSIK GÖLÜ KOYDUM"

Kısa bir sohbetin ardından Bahçeli ve beraberindeki parti yetkilileri göletleri gezdi. Bahçeli'nin her zamanki gibi elinden düşürmediği tespihi de fotoğraf karelerine yansıdı. Bahçeli, gezinti sırasında göletlerden birine "Issık" ismini verdiğini kaydetti.

Bahçeli, gezi sırasında partililer, basın mensuplarıyla ve jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi. Alandan ayrılan Bahçeli, seçimden sonra burada basın mensuplarına yayla mangalı yapma sözü verdi.

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

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