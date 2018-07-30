Devlet Bahçeli: Koray Aydın, kasıtlı olarak konuştu

MHP Lideri Bahçeli, İyi Partili Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" açıklaması hakkında konuştu.

"BUNUN ALTINDAN KALKAMAZLAR"

Devlet Bahçeli, olayla ilgili; "Koskaca bir cümlenin içinde gaf olmaz. Kesinlikle kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından bunun altından İyi Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler." açıklamasında bulundu.

Bahçeli: Koray Aydın, kasıtlı olarak konuştu VİDEO





İP’li Koray Aydın, Bahçeli’yi lideri sanıyor VİDEO

