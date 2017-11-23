MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlara seslendiği konuşmasında "MHP'nin baraj altında kalacağını söyleyenler ne tuhaftır ki 'CHP siyasi varlığı ve geleceği ile ilgili korku mu yaşıyor' sorusunu kimse sormuyor." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"SELENDİ'Yİ DÜŞMANA DAR ETTİLER"

"Kahraman efeler, 'Gerekirse 100 yıl dağda yaşarız ama vatanımızı terk etmeyiz' diyerek Selendi'yi düşmana dar etmişlerdir. Havası buram buram Kuvayi Milliye kokmaktadır. Selendili kardeşlerimin çalışkanlığı, sabrı dikkat çekici ve övgüye layıktır. Ancak Selendi'nin birçok sorunu bulunmaktadır. İlçe ve büyükşehir belediye başkanlarımızın azimkar gayretlerini görüyor ve takdir ediyorum. Üreterek gelişeceğiz. Geliştikçe büyüyeceğiz. Büyüdükçe zenginleşip sosyal ve ekonomik engelleri bertaraf edeceğiz.

Devlet Bahçeli'den CHP'ye baraj eleştirisi VİDEO



"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Bizim kaybedecek zamanımız yoktur. İşimiz ise çoktur. Selendi'de işlenen kilimler dayanışmanın adeta sembolüdür. Selendi düşüncelidir ama asla yalnız değildir. MHP var gücü ile Selendili kardeşlerimizin yanındadır.

MHP, gecesini gündüzüne katmakta sizlerin muhatap olduğu her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizim öncelikli gayemiz vatandaşlarımızın huzur ve refahıdır. Selendili çiftçilerimizin de son dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan odaklanmış bulunuyoruz. Üzüm üreticilerimizin emeğinin karşılıklarını alamadıkları ortadadır. Gelirler düşmektedir.

"MHP SİZİN YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETMEK İÇİN YANINIZDA"

Çiftçi kardeşlerim biliyorum durumunuz zordur, sesinizi duyuracak bir yer arıyor, yardım bekliyorsunuz. İşte MHP buradadır. Sizin yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak için yanınızdadır. 4 Ekim'de Manisa'da da ifade etmiştim. Çalışmalarımızın Meclis çatısı altında büyük bir özveri ve titizlikle devam etmektedir. Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılacak alınacak tedbirlerin tespiti maksadıyla 7 Kasım'da bir araştırma komisyonu kurulmuştur.

Çiftçilerimizin boynu büyük kalmayacaktır. Kaygımız sizlersiniz, bu uğurda ne gerekiyorsa yapacağız.

SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

16 Nisan'da sizlerin oyları ile anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra seçim barajı yeniden düşünülmelidir dedik bir kıyamettir kopardılar. Kötülük abideleri ile iyi niyetli görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesi ile telaşlandığımızı utanmada, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız.

"MHP'NİN BARAJ SORUNU ASLA YOKTUR"

"Yüzde 7 mi olur, 5 mi olur, 10 olarak mı kalır" dedik. Uygun adım atılması gerektiğini söyledik. Hakkımızda kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ancak tutmadı, tutmayacak. MHP'nin baraj sorunu asla yoktur. Gerçek anlamda baraj endişesi yaşayanlar Türk düşmanlığını taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır.

KİMSE CHP'YE SORMUYOR

MHP'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler her seçim sonucunda sandığa toslamışlar yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunlarınki davul derisidir. Ne tuhaftır ki CHP siyasi varlığı ve geleceği ile ilgili korku mu yaşıyor sorusunu kimse sormuyor.

TENCERE TAVA BUNLARINKİ HEP AYNI HAVA

HDP Eş Başkanını sazı ile ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyleyenler MHP'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Bize elbise dikmeye çalışanların önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler.

"MHP, AK PARTİ İLE YAN YANA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla, demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. Adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini CHP'lisi, HDP'lisi iplisi ipsizi yeniden bir araya getirmek için zaman ve zemin aramaktadır.

Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse CHP yanına HDPyi de alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacaktır.

Partimiz 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan'ın gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'a tam manasıyla tesis etme maksayı ile birlikte ve yanyana mücadelesini sürdürecektir."