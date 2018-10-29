Devlet Bahçeli'de Melih Gökçek'in adaylığına açık kapı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da, Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler Bahçeli'ye, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen, Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı gösterileceği iddiasını sordu.

"MELİH GÖKÇEK İÇİN OLUMLU YAKLAŞIMLAR VAR"

Bahçeli bu soruya şu yanıtı verdi: "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır."

MELİH GÖKÇEK TEŞEKKÜR ETTİ

Melih Gökçek de Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir.

Sayın Bahçeli sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmişti. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum."

Bahçeli'de Melih Gökçek'in adaylığına açık kapı VİDEO





