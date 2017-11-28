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Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 10:40..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ankara'da yapılan toplantıyı görmek istemeyen ne kadar yazar çizer varsa kalemizi içten yıkmak isteyen işbirlikçilerdir. Ne kadar ihmal ve inkar etseler de Türk milleti sevdalılarına sahip çıkıyor. Bittiğimizi söylüyorlardı, eridiğimizi ileri sürüyorlardı. Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu. Ne oldu, Allah bağışlasın ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti.

FETÖ ile aynı çuvala girenler ilkesiz tavırları ile rezilliklerinin altında ezilecektir. Bizim pensilvanya yetiştirmelerinden öğreneceğimiz bir şey yoktur. Türk milliyetçiliğine itiraz edenler unutmayın ya Kandil ya Pensilvanya ya da İmralı'ya köle olmuştur. FETÖ'nün yörüngesinde dönen çürümüşlerin beyhude gayretleri Yenikapı ruhunu kıramayacaktır.

MISIR KATLİAMI

Camiye saldırı İslam'a savaştır. Bu alçak teröristlerin en ufak bir bağlantısı yoktur. Bunlar iblisin ortadoğu merkezli garnizonudur.

 

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