Devlet Bahçeli MHP teşkilatlarına genelge gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinde uyulması gereken kuralları içeren bir genelgeyi teşkilatlara gönderdi.

Bahçeli genelgede çok önemli ve nazik bir sürece girildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı seçiminde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha vurguladı.





Partililere seçim süreci hakkında gerekli uyarıları yapan ve dikkat edilmesi gereken hususların altını çizen Bahçeli, MHP'nin stratejilerini sıralarken şu ifadeleri kullandı:

"Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan’ın tekraren Cumhurbaşkanı seçilmesi hususunda üstlendiğimiz sorumlulukların, aldığımız kararların gereği samimiyetle, gönül huzuruyla uygulanacak ve uygulatılacaktır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclis’inde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine karşı çıkan CHP'ye de değinen Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir." dedi.





Genelgede yer alan maddeler şöyle:

1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aziz milletimizin her ferdine anlatılacak, yeni sistemin özellik ve içerikleri tek tek paylaşılacaktır. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

2- Türkiye üzerinde oyun oynamak için pusuya yatmış iç ve dış akıl veya aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecektir. Sandıktan sonuç alamayan yerli ve yabancı çıkar bloğunun sokaktan medet umması beklenen, tahmin edilen, muhtemel gelişmeler arasındadır.

3- Adalet ve Kalkınma Partisi’yle farkı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır. Bu nedenle her düzeyde, her seviyede, her aşamada kullanılan dil ve üsluba özen göstermek, maksadını aşan, ittifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır.

4- Bilhassa partimizin yetkili ağızlarından çıkmayan, resmiyet kazanmamış, teyidi yapılmamış, sadece tezvirat boyutunda kalmış söz, iddia, kanaat, açıklama ve isnatlara asla değer verilmeyecek, aldırış edilmeyecektir.

Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar edilmeyecektir.

5- Seçim propaganda döneminde söz birliğinin önemi çok büyüktür. Milletimize verilecek mesajların bir bütünlük dahilinde olması ve bu konuda yeknesaklığı sağlamak için; Genel Merkezin hazırladığı broşür, kitapçık ve benzeri çalışmaların içeriğine harfiyen riayet edilmesi, sözlerin, vaatlerin ve sarfedilen bilgilerin bunlara bağlı kalması gerekmektedir.

6- Seçim dönemi içinde kullanılacak materyallerin farklılık arz etmemesi ve bu konuda tam bir uyumun sağlanması elzemdir.

7- Milliyetçi Hareket Partisi’nin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır.

8- Genel Başkan açıklamaları, mesajları, konuşmaları, sosyal medya paylaşımları, Genel Merkez duyuruları yakinen ve aynısıyla takip edilecek, söz ve değerlendirmelerin sınırları bunlara bağlı kalacaktır.