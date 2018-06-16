Devlet Bahçeli: MHP'ye oyun oynayanlar şaşkına dönecek

MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

24 HAZİRANA BÜYÜK ÖNEM YÜKLEMELİYİZ

Bahçeli, tüm seçmenlerin sandığa gidip oy kullanmasını temenni ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu seçimler yüksek katılımla olursa çok şey çok daha iyi anlaşılacak. İsteğimiz odur ki yüksek bir katılımla bir yandan cumhurbaşkanının bir yandan milletvekillerinin seçileceği 24 Haziran seçimlerine büyük önem yüklemeliyiz. Çünkü halkla beraber çalışmaları düzenlenen insanlar olarak MHP'nin seçim stratejisi halkımızla yüz yüzedir. Vatandaşlarımızın bu seçimlere büyük alaka gösterdiklerini anlıyoruz. Söz gelimi Ankara'yı ele alırsak üç bölge 36 milletvekili adayı var. Yüksek bir dava şuuruyla 36'sı birden çalışmalarını sürdürmektedir. Büyük toplantılar saman alevi gibi parlıyor, toplantı dağıldıktan sonra bitiyor. Ama bu seçimlerde halkla yüz yüz yüze bir çalışma dönemi başlatmış olan teşkilatlarımız sessiz bir çoğunlukla TBMM'de güçlü bir MHP'nin varlığını ortaya koyacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum."

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"24 HAZİRANDA ŞAŞKIN ÖRDEĞE DÖNECEKLER"

MHP'ye yönelik kurgular yapıldığını savunan Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim yaklaştıkça kara propaganda, fitne, fesat, medya ve diğer araçlarla özellikle MHP üzerinde önemli kurgular yapmakta ve bazı değerlendirmeler içerisinde bulunarak MHP'yi yok farz etmekte. Bunlar 24 Haziran sabahı seçim sandığına gidip gitmeyeceği şüpheli olan insanlar. Kime oy vereceği meçhul insanlar. Allah nasip ederse 24 Haziran saat 12'den sonra her biri şaşkın ördeğe dönecek ve MHP'nin varlığını göreceklerdir."