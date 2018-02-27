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Devlet Bahçeli: MHP'yi bitirmek istediler

Genel merkezde ağırladığı MYK üyelerine Cumhur İttifakı'nı anlatan MHP Lideri, ittifakın ülkenin menfaati için yapıldığına dikkat çekti.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 07:23..
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Devlet Bahçeli: MHP'yi bitirmek istediler

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.

CHP ve HDP kanadından bu ittifaka tepkiler gelse de, ittifakla ilgili iki parti arasında hiçbir sorun kalmadı.

MHP Genel Merkezi'nde MYK üyeleriyle bir araya gelen Devlet Bahçeli, konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"MHP'Yİ BİTİRMEK İSTEDİLER"

Partililere ittifakın önemini anlatan MHP Lideri, "16 Nisan referandumunda muhalefet partileri MHP'yi bitirmek için cepheleşme başlattılar. Bu siyaset devam ediyor. Cumhur İttifakı, bu ülkenin menfaati için yapıldı." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: MHP'yi bitirmek istediler

"ANLATMAYA GEREK YOK, GÖRÜYORSUNUZ"

Bahçeli, toplantının ardından MYK üyelerine genel merkez maketini hediye etti. Bahçeli, hediyeleri verirken "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" diyerek salondakileri güldürdü.

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