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Devlet Bahçeli oyunu kullandı

MHP Lider Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı.

16.04.2017 - 12:29
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Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Devlet Bahçeli, Anayasa Değişikliği Referandumu için Ankara'da oyunu kullandı.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; "Bugün vatandaşlık görevimizi yetiren getirme sebebiyle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O yüzden herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması dileğimizdir." dedi.

Devlet Bahçeli oy kullandı VİDEO

Devlet Bahçeli oyunu kullandı

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