Devlet Bahçeli Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı

Ortaköy'de bir araya gelen CHP'liler, terör saldırısı nedeniyle Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi.

Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın saldırı anında Ortaköy'de olduğunu iddia eden haberleri yalanladı.

Ortaköy'deki gece kulübü Reina saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Hatice Koç'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan

Reina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de vefat etti

Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında, Türkiye’ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas da yaşamını yitirdi.

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Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız

Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiy