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Devlet Bahçeli Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı

Alçak terör saldırısının ardından Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, "Hainlere karşı dimdik ayakta duracağız" dedi.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 16:08
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İŞTE BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Devlet Bahçeli Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı

Devlet Bahçeli Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı

Devlet Bahçeli Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı

 

Devlet Bahçeli Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı

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