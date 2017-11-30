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Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerdeki olası bir ittifaka 'Cumhur İttifakı' adını verdi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 19:32..
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Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçelii Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI

Bahçeli örnekler üzerinden ittifakı şu şekilde açıkladı: Pusulada A, B ve C partileri var. C Partisi'ni ittifak yapılan parti olarak alalım. C Partisi'nin adına da Cumhur İttifakı diyelim. C Pusulasının altında da E ve F partileri yer alacak. Vatandaş Cumhur İttifakı'na yani C'ye mührü bastıktan sonra kendi partisi neyse E veya F'nin de altına mührü basacak. Bu sayede o ittikakın içinde hangi partiye ne kadar oy verildiği de belli olacak. İttifakın içerisindeki dağılım da ona göre yapılacak.

YÜZDE 50+1'E KATKISI OLACAK

Ayrıca milletvekilliği seçiminin haricinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de Cumhur İttifakı yapan iki parti tek aday çıkaracak ve 1. turda 50+1'i bulursa sıkıntı olmaz. Yakalayamazlarsa Cumhur İttifakı 2. tura kalacak.

Öte yandan Bahçeli, seçim ittifakının yasal çerçeveye konulmasıyla birlikte seçim barajının kalabileceğini belirtti.

Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı VİDEO

Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı

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