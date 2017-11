MHP Lideri Devlet Bahçelii Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI

Bahçeli örnekler üzerinden ittifakı şu şekilde açıkladı: Pusulada A, B ve C partileri var. C Partisi'ni ittifak yapılan parti olarak alalım. C Partisi'nin adına da Cumhur İttifakı diyelim. C Pusulasının altında da E ve F partileri yer alacak. Vatandaş Cumhur İttifakı'na yani C'ye mührü bastıktan sonra kendi partisi neyse E veya F'nin de altına mührü basacak. Bu sayede o ittikakın içinde hangi partiye ne kadar oy verildiği de belli olacak. İttifakın içerisindeki dağılım da ona göre yapılacak.

YÜZDE 50+1'E KATKISI OLACAK

Ayrıca milletvekilliği seçiminin haricinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de Cumhur İttifakı yapan iki parti tek aday çıkaracak ve 1. turda 50+1'i bulursa sıkıntı olmaz. Yakalayamazlarsa Cumhur İttifakı 2. tura kalacak.

Öte yandan Bahçeli, seçim ittifakının yasal çerçeveye konulmasıyla birlikte seçim barajının kalabileceğini belirtti.

Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı VİDEO