MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Sivas Bölge İstişare Toplantısnda konuştu.

Bahçeli, Muharrem İnce'nin "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğim" sözlerini hatırlatarak "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır" dedi.

"KOMUTAN NE YAPACAKTI MUHTIRA MI ÇEKECEKTİ"

Ayrıca bahçeli, "2.Ordu Komutanı ince ince siyaset yapan şahsın hedefine oturuyor. Neymiş cumhurbaşkanını alkışlamış? Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Muhtıra mı verecekti? Şerefli bir Türk komutanının apoletini sökme aklını kim vermiştir? Bu bir Kandil ağzıdır, FETÖ ağzıdır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gitsin gevşeyen akıl vidalarını söksün. Bu da olmuyorsa kararmış kalbini söksün atsın. İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP'de Afrin Harekatı'nın karın ağrısı vardır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den İnce'ye sert tepki VİDEO

"ZİLLET İTTİFAKI TAM BİR GARABET"

Millet ittifakına tepki gösteren MHP Lideri, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız. Tam bir garabet tam bir felaket. Birisi çıkıyor, parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. Diğeri çıkıyor saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin" şeklinde konuştu.